Una piedra de Rosetta para la formación planetaria a 536 años luz

Estrella en formación AB Aurigae - ESO/BOCCALETTI ET AL.

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Astrofísicos han mapeado por primera vez la densidad del gas y la relación gas-polvo en un disco protoplanetario con huecos que sugieren que los planetas recién formados han sido eliminados.

Encontraron que tal variable era menor de lo esperado: la mitad del valor medio interestelar o incluso en algunos lugares hasta cuatro veces más pequeño.

La estrella AB Aurigae, objeto del estudio, es un sistema ampliamente estudiado que alberga un disco de estas características, denominado de transición.

Ubicado a 536 años luz del Sol, está lo suficientemente cerca como para ser un excelente candidato para estudiar en detalle la distribución espacial del gas y el polvo.

El astrónomo de CfA (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics) Romane Le Gal fue miembro de un equipo que utilizó el NOrthern Extended Millimeter Array (NOEMA) para observar el disco de gas AB Aurigae a alta resolución espacial en las líneas de emisión de CO, H2CO, HCN y SO; combinado con resultados de archivo, su conjunto de datos incluye un total de diecisiete características espectrales diferentes.

Se observaron diferentes moléculas trazando diferentes regiones del disco, por ejemplo, la envoltura o la superficie. El equipo midió la temperatura promedio del disco en aproximadamente 39K, más cálida que la estimada en otros discos. No menos importante, su análisis químico determinó la abundancia relativa de los productos químicos y encontró (dependiendo de algunas suposiciones) que el azufre está fuertemente agotado en comparación con el valor del sistema solar.