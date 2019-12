Portaltic.-El 13% de mayores españoles tarda más de un mes en poner en marcha un regalo tecnológico

Publicado 26/12/2019 15:48:44 CET

MADRID, 26 Dic. (Portaltic/EP) -

Durante las Navidades, son muchos los hijos que deciden regalar dispositivos tecnológicos a sus familiares mayores, pero según una encuesta realizada por Kaspersky el 13 por ciento de los mayores españoles reconoce que les lleva más de un mes poner en marcha estos regalos.

El estudio 'The Rise of Can You Just' de Kaspersky, que ha pregunta a 11.000 consumidores en 13 países del mundo, entre ellos España, muestra que sin la ayuda de sus amistades o familiares más jóvenes, a los mayores les resulta muy complicado sacar partido de sus 'gadgets' tecnológicos.

Tras las 'gracias', muchos padres y familiares mayores no saben aprovechar los nuevos regalos tecnológicos, y uno de cada diez (13 por ciento) padres encuestados en España que admiten ser novatos tecnológicos reconocen que les lleva más de un mes poner en marcha un regalo tecnológico.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que el 32 por ciento de los padres españoles con hijos mayores de 16 años se autoclasifican como novatos tecnológicos. El 41 por ciento de ellos admiten luchar con los desafíos tecnológicos diariamente sin el apoyo de sus hijos mayores.

"Con un poco de orientación de un ser querido o un consejo experto, las personas mayores pueden disfrutar de los nuevos productos y servicios tanto como sus homólogos más jóvenes", señala David Emm, investigador de seguridad de Kaspersky.