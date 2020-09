Portaltic.-30 minutos de música sin conexión al día: la propuesta que prepara Spotify para usuarios gratuitos

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

El servicio de música en 'streaming' Spotify está trabajando para permitir que los usuarios con una suscripción gratuita escuchen 30 minutos de música sin conexión al día y otras funciones nuevas que podrían llegar pronto a la plataforma.

La investigadora y experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha descubierto que Spotify está trabajando en la introducción de nuevas funciones en la plataforma, según ha mostrado a través de varias capturas de pantalla publicadas en su cuenta de Twitter.

Una de las funciones más destacadas sería la posibilidad de que los usuarios con una suscripción gratuita puedan escuchar música sin conexión durante 30 minutos al día.

Actualmente, los usuarios con esta suscripción únicamente pueden escuchar música con conexión a Internet, mientras los suscriptores de pago pueden utilizar la plataforma sin necesidad de estar conectados a Internet.

Otras de las funciones en las que está trabajando Spotify son que los usuarios puedan guardar episodios concretos de sus podcast favoritos para escucharlos cuando puedan, así como la actualización automática de listas de reproducción, por la que la aplicación añadiría nuevas canciones de forma automática.

Asimismo, Spotify está desarrollando una nueva página de inicio para el modo para coches, con "cuadrículas más grandes de listas de reproducción recomendadas, un 'banner' que informe a los usuarios de que pueden controlar la aplicación a través del Asistente de Google y una barra de navegación rediseñada".

Spotify is working on a new Car Mode home page where it shows:1. larger grids of recommended playlists2. a banner telling users they can control Spotify via Google Assistant3. a redesigned navigation bar for Car Mode (not exactly new but still) pic.twitter.com/Bmqhq0vUWj