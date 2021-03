343 Industries da más detalles sobre Halo Infinite: hay cinemáticas in-game y ciclo día/noche, pero no mundo abierto

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP)

343 Industries ha presentado algunos detalles del próximo Halo Infinite como escenas cinemáticas 'in-game' y un ciclo día/noche que afecta al comportamiento de los enemigos, en una nueva edición de la saga que finalmente no será un videojuego de mundo libre.

El estudio ha revelado estas características en el segundo vídeo de su serie #Ask343, donde los desarrolladores responden algunas preguntas de usuarios de Twitter. Allí han dado a conocer que existe un sistema desarrollado de efectos atmosféricos, además de un ciclo día/noche que afectará al comportamiento de los enemigos. No habrá tormentas en un primer momento, aunque ellos están "entusiasmados sobre el futuro" en este aspecto.

Este ciclo diario también se verá en pantalla en las escenas cinemáticas, que estarán ejecutadas con el propio motor del juego. El ecosistema no tendrá vida salvaje hostil y tendrá múltiples biomas explorables como la zona principial, 'Pacífico Noroeste' o las 'Tierras Muertas'.

La historia tendrá un arco lineal del que el jugador puede salirse en cada zona para explorar, pero no podrá salirse a cualquier área como en un sandbox. Las limitaciones de estos espacios serán naturales, y el jugador no podrá adelantarse a aquellos que no han aparecido en la historia, pero sí acceder a zonas específicas gracias, por ejemplo, a conseguir un determinado vehículo u otra clase de logros.

Los ponentes han asegurado que están "agradecidos" por el tiempo extra que ha supuesto el retraso del videojuego hasta otoño de 2021 causado por la pandemia de Covid-19, puesto que les ha permitido "abordar algunos problemas" que la comunidad les había planteado.

Han respondido a las preguntas el director de arte de la campaña, Justin Dinges; el diseñador jefe del mundo, John Mulkey; y el diseñador jefe del sandbox, Quinn DelHoyo.