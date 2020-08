Portaltic.-El 41% de los millenials se considera "demasiado aburrido" para sufrir un cibercrimen

MADRID, 19 Ago. (Portaltic/EP) -

La seguridad en línea es el factor más importante para los 'millennials' españoles a la hora de buscar su 'zona de Confort Digital' en el hogar, a pesar de que el 41 por ciento de ellos se considera "demasiado aburrido" para ser 'hackeado', según una encuesta realizada por Kaspersky.

Los españoles están cambiando sus hábitos para sentirse cómodos con el papel que desempeña la tecnología en sus vidas, según concluye el último informe 'More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones' de la compañía de ciberseguridad Kaspersky.

Aunque un tercio de la generación de los millennials (31 por ciento) reconoce la necesidad de hacer más para reforzar su seguridad digital, el hecho es que en su día a día lo relegan al último lugar.

La nueva normalidad ha obligado a muchos 'millennials' españoles a trabajar desde casa, reconvertida ahora en su centro tecnológico. Esto ha llevado a aumentar en casi una hora y media (1,46 horas) el tiempo que pasan en línea cada día, en comparación con primeros de año, lo que eleva su promedio diario a 7 horas y media.

Este incremento del tiempo online ha hecho que casi la mitad (47 por ciento) sean más conscientes de la importancia de su seguridad digital.

En cuanto a las medidas que toman para mantener segura su vida digital, el 48 por ciento de los 'millennials' españoles encuestados asegura que sólo descargan aplicaciones de las tiendas oficiales como Apple Store y Google Play, y el mismo porcentaje dice realizar regularmente análisis antivirus en sus dispositivos para protegerse.

Sin embargo, un 13 por ciento reconoce haber utilizado en el pasado la red WiFi de sus vecinos sin que estos lo supieran e incluso el 41 por ciento de ellos se considera "demasiado aburrido" para sufrir un cibercrimen.

"El estilo de vida de los millennials, reconocidos como verdaderos nativos digitales, conlleva desafíos a la hora de encontrar su 'zona de confort digital'", en especial entre quienes comparten piso y dispositivos, señala la Doctora en Psicología Berta Aznar Martínez, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.