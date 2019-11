Portaltic.-El 42 por ciento de padres españoles llama a sus hijos para pedirles ayuda tecnológica cuando ya no viven en casa

Publicado 27/11/2019 14:07:20 CET

El 42 por ciento de padres españoles ha admitido haber llamado a sus hijos cuando estos ya no vivían en casa para pedirles soporte técnico en cuestiones tecnológicas, mientras que el 78 por ciento de jóvenes españoles que está preocupado de que sus progenitores puedan ser víctimas de fraude o que no sepan llevar a cabo las tareas técnicas si no les ayudan.

Un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha analizado entre los usuarios españoles el efecto del conocido como síndrome del nido vacío desde el punto de vista tecnológico, cuando los hijos dejan de vivir en casa y dejan de poder ayudarles en el día a día con sus dispositivos.

A través de una encuesta, la compañía ha revelado que el 42 por ciento de padres españoles se considera principiante en el manejo de las nuevas tecnologías y que por ello han llamado por teléfono a sus hijos para solicitarles soporte técnico cuando ya se habían independizado.

De hecho, el 16 por ciento de ellos ha llegado a admitir que cuando sus hijos se van de casa echan más en falta el soporte informático que les ofrecen que su compañía, de acuerdo con los datos del estudio.

Además, en el caso de que el hijo que vive fuera de casa no pueda ayudar en un determinado momento, uno de cada cuatro padres con cierto conocimiento sobre tecnología opta por pedir ayuda a los miembros más jóvenes de la familia.

A pesar de ello, hay un 39 por ciento de padres españoles que asegura enfrentarse a los desafíos tecnológicos que se le presentan en el día a día sin el apoyo de sus hijos.

Por otra parte, el 67 por ciento de los jóvenes con conocimientos tecnológicos reconoce que "a menudo" otros miembros de la familia les piden ayuda con la tecnología. Su mayor preocupación es la de que sus padres no tengan la capacidad suficiente como para llevar a cabo tareas técnicas o que puedan llegar a ser víctimas de fraude, un hecho que les preocupa al 78 por ciento de los jóvenes españoles. Esta cifra se eleva al 84 por ciento en los jóvenes de entre 25 y 34 años.

El estudio de Kaspersky se ha realizado en línea a 11.000 consumidores en trece países de todo el mundo con una distribución equilibrada por país, género, edad y región, según afirma la empresa.