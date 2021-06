El 49% de los españoles pospone las actualizaciones de 'software'

MADRID, 1 Jun. (Portaltic/EP) -

Casi la mitad de los españoles (49%) suele posponer las actualizaciones de 'software' en sus dispositivos electrónicos, y entre ellos un 65 por ciento no ve ningún inconveniente en retrasar su instalación.

Son las principales conclusiones de una encuesta realizada en abril por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que ha analizado la actitud de los usuarios a la hora de actualizar sus dispositivos, algo que no solo permite acceder a nuevas funciones sino que ayuda a mejorar el nivel de seguridad y a protegerse frente a vulnerabilidades.

A pesar de ello, el 49 por ciento de los usuarios españoles suele posponer la instalación de las actualizaciones una vez que reciben la notificación de las mismas en sus dispositivos.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran que los usuarios no quieren dejar de usar su dispositivo en ese momento o no quieren cerrar la aplicación (26%) o están trabajando (25%). Además, un 65 por ciento de las personas no ve ningún inconveniente en retrasar las instalación de nuevas actualizaciones.

Sin embargo, un 42 por ciento de los españoles considera que el tiempo de espera para la actualización de los dispositivos puede ser valioso y aprovecharse para otras actividades, e incluso un 43 por ciento de los encuestados disfruta de este descanso que le ofrece la tecnología.

En general, los usuarios prefieren dedicar el tiempo de espera de la instalación de las actualizaciones a otras actividades. Por ejemplo, el 34 por ciento de los encuestados españoles intenta desconectar y relajarse (ver la televisión o leer un libro) mientras sus dispositivos están inoperativos, el 17 por ciento se distrae cocinando y el 8 por ciento prefiere hacer deporte o dar un paseo.

Por otra parte, más de una cuarta parte de los españoles (26%) continúa haciendo lo mismo que antes, pero cambiando de dispositivo.