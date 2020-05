Portaltic.-El 60% de usuarios españoles no sabe comprobar si sus contraseñas han sido filtradas

El 60% de usuarios españoles no sabe comprobar si sus contraseñas han sido filtr

MADRID, 19 May. (Portaltic/EP) -

El 82 por ciento de los usuarios españoles de Internet se inventa sus propias contraseñas, en lugar de generarlas con una solución de seguridad, mientras que el 60 por ciento desconoce cómo comprobar si alguna de sus credenciales ya ha sido filtrada, según la compañía de ciberseguridad Kaspersky.

Las contraseñas son el método más común de autenticación, pero sólo funcionan si son confidenciales y difíciles de descifrar. El número de aplicaciones que las requieren cada vez es mayor, y por ello la compañía rusa ha puesto de manifiesto la necesidad de almacenar las contraseñas de forma más segura, como recoge en el informe 'Kaspersky Defending digital privacy: taking personal protection to the next level'.

Casi la mitad de los usuarios encuestados en España (49%) afirma recordar todas sus contraseñas, lo que puede ser difícil si se quieren cumplir los requisitos de seguridad, como la complejidad y la singularidad. Precisamente, un 82 por ciento asegura que se inventa sus propias contraseñas para sus servicios.

Un 15 por ciento las mantiene escritas en un archivo o documento almacenado en su ordenador, mientras que el 16 por ciento utiliza el navegador del ordenador, teléfono inteligente o tableta para almacenarlas.

Sin embargo, hay formas de comprobar si la contraseña ha sido filtrada, por ejemplo, mediante servicios como 'Have I Been Pwned?', que mantienen una base de datos en la que los usuarios pueden comprobar si sus contraseñas han sido incluidas en filtraciones públicas o violaciones de datos. A pesar de ello, el 60 por ciento desconoce cómo comprobar si las claves de sus servicios han sido víctimas de alguna filtración.

UNO DE CADA TRES HA SUFRIDO FILTRACIONES

Del informe se desprende también que, a nivel mundial, un tercio (34%) de los consumidores ha sufrido incidentes en los que su información personal ha quedado expuesta sin su consentimiento, una cifra que aumenta hasta el 39 por ciento entre la franja de edad de 25 a 34 años.

Asimismo, cuatro de cada cinco internautas encuestados (82%) han intentado eliminar información privada públicamente disponible en canales como páginas web o redes sociales, pero un tercio de ellos (37%) no sabían cómo hacerlo.

Los internautas también toman medidas para protegerse al navegar, y un 43 por ciento de ellos afirma ocultar su información de los cibercriminales, de las páginas web que visita (41%) y de otras personas que usan sus dispositivos (37%).

Además, el 28 por ciento de los encuestados afirma que es importante para ellos mantener privadas sus búsquedas sobre contenido pornográfico, mientras que el 21 por ciento está muy preocupado sobre la recolección de sus datos de usuario que se produce desde sus móviles.

Para garantizar la seguridad de los datos personales, Kaspersky recomienda a los usuarios medidas de seguridad como minimizar el número de personas con las que se comparte la información de acceso a la cuenta, y, por supuesto, no dejar nunca las contraseñas donde otros puedan encontrarlas.

Otras medidas son usar contraseñas fuertes y robustas generadas por soluciones de seguridad y averiguar si alguna de las contraseñas que usa para acceder a las cuentas 'online' ha sido comprometida, para poder tomar las medidas pertinentes.