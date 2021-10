El 85% de los trabajadores cree que la tecnología les va ayudar a definir su futuro

MADRID, 26 Oct. (Portaltic/EP) -

El 85 por ciento de los trabajadores considera que el desarrollo de la tecnología puede servirles de gran ayuda a la hora de definir su futuro profesional y el 82 por ciento cree que los robots pueden apoyar su carrera profesional mejor que los humanos.

Son datos extraídos del último estudio realizado por Oracle en colaboración con Workplace Intelligence, resultado de una encuesta realizada a más de 14.600 trabajadores (ejecutivos, mánagers y directores de recursos humanos, entre otros) en 13 países de todo el mundo.

Se trata de una investigación que busca conocer el modo en que la Inteligencia Artificial (IA) ha influido en la vida de los trabajadores a raíz de la crisis de la Covid-19 y cómo estos la perciben de cara a su futuro y su desarrollo profesional en las empresas.

El año 2020 estuvo marcado por la incertidumbre laboral y muchas empresas se vieron en la obligación de implementar el teletrabajo para continuar su actividad. Así, se produjo una aceleración tecnológica relevante para el tejido empresarial que hoy continúa vigente.

En base a esta necesidad, el estudio 'Back In The Driver's Seat: Employees Use Tech To Regain Control' de Oracle y Workplace Intelligence revela que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial para los trabajadores en el ámbito profesional.

El 36 por ciento de los empleados apuesta por los avances tecnológicos para identificar las habilidades sobre las que tienen que trabajar o que deben desarrollar, mientras que el el 32 por ciento considera que les pueden proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos profesionales.

Además, el 82 por ciento de los encuestados cree que puede apoyarse en los robots inteligentes para su desarrollo profesional y el 32 por ciento confía en que tienen la oportunidad de utilizar la tecnología para encontrar nuevos empleos que se ajusten a sus habilidades actuales.

A pesar de que la tecnología supone un soporte importante a la hora de desarrollar su actividad profesional, los encuestados aseguran que el contacto humano es insustituible y creen que las personas siguen teniendo un papel fundamental en su desarrollo como profesionales.

Por eso, el 46 por ciento considera que el trato de las personas no es comparable con lo que puede aportar la tecnología a la hora de ofrecer consejos basados en la experiencia personal, mientras que el 44 por ciento cree que los humanos demuestran mayor valía a la hora de identificar fortalezas y debilidades.

En cualquier caso, una mayoría apunta a que su empresa debería esforzarse más por saber cuáles son sus necesidades en materia tecnológica (un 87 por ciento) y el 55 por ciento asegura que prefiere trabajar en una empresa que cuente con Inteligencia Arttificial para respaldar su crecimiento profesional.