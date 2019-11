Portaltic.-ABB y el Club de Excelencia en Sostenibilidad entregan los II Premios ABB a las mejores prácticas en digitalización

Publicado 26/11/2019 10:01:30 CET

Celsa Group, Eco Intelligent Growth, Too Good To Go, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Real Académica de Ingeniería han sido los galardonados de la segunda edición de los premios ABB a las mejores prácticas en digitalización, que han sido entregados este lunes por Manuel Giménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, en un evento celebrado en la capital.

Con este galardón, ABB y el Club de Excelencia en Sostenibilidad reconocen la labor de entidades públicas y privadas en el desarrollo y aplicación de las tecnologías digitales con los objetivos de mejorar la competitividad empresarial y del tejido industrial de España, el acceso de los ciudadanos a la administración pública, la empleabilidad o el desarrollo del talento, entre otros aspectos.

La entrega de esta segunda edición de los premios ha sido inaugurada por Fernando de Pablo, secretario general de la Administración Digital del Gobierno Central, quien ha hablado de los retos que plantean los avances tecnológicos en los trabajos del futuro y de la importancia de la transformación digital en este proceso, con el objetivo de "proteger a las personas y no a los puestos de trabajo que quedan obsoletos".

En este sentido, De Pablo ha señalado que España está en "condiciones inmejorables para encarar este futuro, con empresas y administración preparadas", poniendo como ejemplo -entre otros factores- la implantación de la red 5G. Asimismo, ha valorado la visión "humanista" de la evolución tecnológica que tiene Europa y que le sitúa "a la delantera" frente a gigantes tecnológicos como China o Estados Unidos.

De Pablo ha estado acompañado en la entrega de los galardones por Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, y Marc Gómez, consejero delegado de ABB en España y Portugal, que ha agradecido la gran participación que han tenido estos premios. Un total de cinco proyectos premiados de un total de 80 candidaturas presentadas, un 22 por ciento superior a la primera edición.

LOS PREMIADOS

En la categoría de gran empresa, CELSA Group ha sido premiada por su proyecto I-SCRAP, una iniciativa basada en el desarrollo de un modelo de clasificación digital de la materia prima durante el proceso siderúrgico con el fin de impulsar su eficiencia y favorecer una mejor toma de decisiones. Para ello, la compañía ha diseñado un sistema de visión artificial a través de cámaras y 'software' de reconocimiento de imagen.

Por su disrupción tecnológica, el jurado ha querido otorgar una mención especial a la compañía Tecnatom. Sus simuladores para la recuperación de tensión en islas eléctricas gracias a la digitalización, a través de la simulación de procesos, han logrado mejorar la eficiencia, aumentar la disponibilidad y reducir costes.

En la categoría de pyme, Eco Intelligent Growth ha sido galardonada por su Pasaporte de Materiales Lean2Cradle, una herramienta que permite capturar y gestionar el valor de un edificio a lo largo del tiempo y transformarlo en cantera para los edificios del futuro. Consiste en la elaboración de un duplicado digital del edificio, en el que se identifican todos los materiales y sistemas constructivos que conforman el edificio, sus características de salud, potencial de circularidad, valor residual y vías óptimas de recirculación.

En la categoría de emprendedores y 'startups' ha recibido el galardón la compañía Too Good To Go, de la que el jurado ha destacado su lucha contra el desperdicio de alimentos y su funcionamiento. Una aplicación móvil que ofrece a los usuarios packs de comida que iban a ser tirados a la basura por un precio rebajado.

La Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha sido la organización premiada en la categoría de Administración Pública por el proyecto IMPORT@SS. La Tesorería trabaja en dos líneas: un nuevo portal que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, y una iniciativa centrada en la automatización de las tareas manuales y repetitivas que realizan los profesionales de la Tesorería, reduciendo así el margen de error humano y permitiendo que el personal de las Administraciones se centre en tareas de valor añadido para la organización y el ciudadano.

Por último, la mejor práctica al desarrollo del talento digital ha sido para el proyecto Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, que lucha por revertir la escasez de mujeres en el ámbito de las carreras STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). También en la categoría de Talento Digital se ha otorgado una mención especial por el alcance a las nuevas generaciones digitales al proyecto 'Vanstories' del periódico La Vanguardia.

COMITÉ DE HONOR Y JURADO

Los premios cuentan con un Comité de Honor, presidido por SS.MM. los Reyes de España y conformado por el consejero delegado de ABB, Marc Gómez y los ministros Pedro Duque y Reyes Maroto, la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, y los Embajadores en España de Suecia y Suiza, Teppo Tauriainen y Giulio Haas, respectivamente, quienes han reafirmado su apoyo a esta segunda edición de los premios.

El jurado de los premios constituido por Teresa Riesgo, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España; Víctor Robles, vicerrector de Servicios Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Madrid; Carlos Herrero, director de Transformación Digital de Cerealto Siro Foods; Ricardo Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de ABB en España, y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.