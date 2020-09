Portaltic.-ABB convoca la tercera edición de sus premios a los mejores proyectos de transformación digital

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

ABB y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han abierto la convocatoria de la tercera edición de los ABB Ability Digital Awards, unos premios que se han consolidado como uno de los principales reconocimientos en proyectos de transformación digital, tanto del ámbito público como privado, y que cuentan con la Presidencia del Comité de Honor por parte de SS.MM. Los Reyes de España.

Estos galardones, nacidos en 2018, tienen como objetivo reconocer la labor de empresas, entidades públicas y otras organizaciones que están apostando por la transformación digital de sus procesos o sistemas de gestión, pero también reconocer aquellas iniciativas formativas que están impulsando el talento en habilidades digitales con el fin de adaptar la formación de las personas al nuevo paradigma laboral resultado de la digitalización de la sociedad.

Desde el 25 de septiembre y hasta el 30 de octubre podrán presentar sus candidaturas aquellos proyectos en fase de desarrollo total o parcial, con alcance local, regional o en todo el territorio español, basados en el concepto de innovación digital y que presenten resultados verificables, tal y como explican en un comunicado los organizadores.

Los premios se encuentran repartidos en cuatro grandes categorías que pretenden poner en valor las iniciativas más destacadas en materia de digitalización que se estén llevando a cabo por parte de grandes empresas, pymes y emprendedores/'startups', administraciones públicas y centros formativos.

MÁS DE 160 CANDIDATURAS EN EDICIONES ANTERIORES

En las dos ediciones anteriores se han evaluado más de 160 candidaturas, resultando ganadores compañías como Grupo Siro, Celsa Group o Tecnatom; pymes como Sand Consulting, Oretek o Eco Intelligent Growth y la app Too Good To Go; e instituciones públicas como la Diputación de Albacete o la Tesorería General de la Seguridad Social. También se ha reconocido la labor por la promoción del talento digital de la Universidad de Deusto-Egibide, la Real Academia de Ingeniería y el proyecto VANG Stories de La Vanguardia.

Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, un jurado compuesto por reputados expertos a nivel institucional, académico y empresarial, además de representantes de ABB en España y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, será el encargado de analizar y valorar cada candidatura.

La selección de las propuestas ganadoras se basará en diferentes criterios: impacto económico, social y ambiental del proyecto; originalidad y carácter innovador; o su alcance, entre otros. Las bases están disponibles en la web del Club de Excelencia en Sostenibilidad y de ABB en España.

"Si hay algo que nos ha demostrado la crisis del COVID-19 es la necesidad de evolucionar hacia una sociedad más equitativa, justa y sostenible, y la digitalización mediante las tecnologías actualmente disponibles, es uno de los habilitadores que está impulsando ya esa transformación social", ha señalado Marc Gómez, presidente y consejero delegado de ABB en España.