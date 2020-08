Portaltic.-Cómo afecta la eliminación de Fortnite de Google Play y la App Store a los jugadores en iOS y Android

MADRID, 14 Ago. (Portaltic/EP) -

Google y Apple han decidido eliminar el popular videojuego en línea Fortnite de sus plataformas de aplicaciones Google Play y App Store, una medida que llega justo un día después de que su creador, Epic Games, introdujera un nuevo sistema de pagos independiente a las tiendas oficiales.

Este jueves, Epic Games añadió a su versión para móviles iOS y Android un nuevo sistema de pagos directos dentro del juego, el mismo que el videojuego ya utilizaba en su versión para ordenadores, directamente a través de su plataforma propia Epic Games Store.

Al incumplir las políticas de las plataformas de aplicaciones tanto de Apple como de Google, que requieren una comisión de hasta el 30 por ciento, ambas compañías las eliminaron de sus tiendas, lo que si supone cambios a los jugadores desde el 'smartphone', tanto para las compras en Fortnite como para los nuevos jugadores que quieran instalar el juego.

De manera general, los usuarios que ya tengan instalado el videojuego en sus móviles iOS y Android podrán seguir jugando al contenido ya existente.

CAMBIOS EN LOS PAGOS

El nuevo sistema de pagos directos implantado por Epic Games permite que los usuarios elijan si quieren pagar directamente a la compañía o a través de las plataformas oficiales, ofreciendo un descuento al elegir su método propio de hasta el 20 por ciento.

La promoción para hacer decantarse a los jugadores por los pagos directos ha sido agresiva por parte de Epic, ya que por ejemplo por un paquete básico de 1.000 'V-bucks' -la moneda interna del juego- que de forma oficial solía costar 9,99 dólares, el método directo hace que pase a costar 7,99 dólares.

La desarrolladora de Fortnite defiende que ya ha procesado con éxito más de 1.600 millones de dólares en pagos directos y que su método "utiliza medidas de encriptación y seguridad confiables para proteger las transacciones del consumidor", como asegura el soporte de Epic.

Por su parte, Apple y Google defienden su posición asegurando que sus principios son los mismos para todos los desarrolladores y que, al revisar los pagos internos, garantizan que sus plataformas sean "seguras" para los usuarios, algo que aseguran ambas compañías en sus comunicados de respuesta a la decisión de Epic.

CÓMO INSTALAR FORTNITE TRAS LA ELIMINACIÓN

La situación de que Fortnite no esté disponible en Google Play ya es familiar para los usuarios de Android, ya que hasta el pasado mes de abril, el videojuego de Epic Games estuvo 18 meses fuera de la tienda oficial de Google.

El proceso de descarga de la aplicación de Fortnite volverá a ser el mismo que antes para los usuarios de Android, que permite instalar apps a través de 'sideloading', es decir, al margen de Google Play. La instalación se lleva a cabo desde la página de Epic Games Store.

Este proceso no está permitido para los usuarios con protección avanzada de Google (Google Advanced Protection), a quienes no se permite instalar 'software' no analizado por Google.

IOS NO PERMITE ACTUALIZAR

En el caso de los dispositivos de Apple también es posible instalar el juegoa través de 'sideloading', pero Epic Games ha advertido de que los jugadores de iOS, aunque ya hayan instalado el juego anteriormente, no podrán actualizarlo.

De esta manera, será posible acceder al contenido del juego ya existente, pero no al nuevo que se lance en el futuro a partir del capítulo dos de la cuarta temporada, que se lanzará en las próximas semanas.

Por el momento Epic Games no ha especificado si será posible actualizar la aplicación en Android tras su retirada de Google Play.