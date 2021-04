Alberto Granados sustituye a Pilar López como nuevo presidente de Microsoft España

MADRID, 30 Abr. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado el nombramiento de Alberto Granados como nuevo presidente de Microsoft España, que sustituirá a partir del próximo 1 de julio a Pilar López, que ha sido nombrada nueva vicepresidenta de Ventas, Marketing y Operaciones de Microsoft Western Europe.

Alberto Granados, nuevo presidente de Microsoft España cuenta con experiencia en la dirección de proyectos de transformación digital en grandes compañías en Europa, Asia y Latinoamérica, y aplicación de Inteligencia Artificial en sectores como el financiero, el turístico, el farmacéutico o el sanitario, con un foco en la aplicación de soluciones para la mejora de la sostenibilidad en multinacionales de la industria de la energía y la fabricación.

Asimismo, y como han destacado desde Microsoft en un comunicado, ha diseñado modelos de inversión de Microsoft en 'startups' tecnológicas y ha liderado proyectos de migración a la nube de Microsoft de plataformas de 'gaming' en Japón y Corea del Sur.

Granados, que se incorporó a Microsoft en 1995, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria tecnológica. Actualmente era vicepresidente de la división de Digital Transformation Partnerships de Microsoft Corporation, con responsabilidad global sobre los proyectos estratégicos de digitalización de grandes compañías multinacionales en Europa, Asia y Latinoamérica.

Anteriormente, ocupó la vicepresidencia de Ventas, Marketing y Operaciones de Microsoft Asia-Pacífico y la dirección de grandes empresas en Microsoft Latinoamérica, además de otras responsabilidades directivas dentro de la organización internacional de la compañía. En su etapa en Microsoft España, ocupó, entre otros, los puestos de director de Servicios de Consultoría, director de Soluciones Empresariales y director de Grandes Empresas.

En su nuevo puesto, Granados liderará un equipo de cerca de 850 profesionales en España, enfocado en ayudar a empresas y organizaciones públicas en sus procesos de digitalización, así como en establecer alianzas y colaboraciones para impulsar la innovación y la sostenibilidad.

El nuevo presidente de Microsoft España estudió informática en la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado estudios de posgrado en IESE, INSEAD, MIT Sloan School of Management, Saïd Business School (Universidad de Oxford) y Harvard Business School. Además, colabora como asesor del Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

PILAR LÓPEZ, NUEVA VICEPRESIDENTA DE MICROSOFT WESTERN EUROPE

Pilar López ha sido nombrada vicepresidenta de Microsoft Western Europe, con responsabilidad sobre las Ventas, Marketing y Operaciones de las catorce subsidiarias que componen la región: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.

La directiva accede a este cargo tras seis años liderando la organización de Microsoft España. Bajo la presidencia de López, Microsoft ha establecido alianzas estratégicas con grandes empresas y entidades públicas; ha impulsado la digitalización de pymes y profesionales; ha colaborado al crecimiento de la industria local de tecnología (con el desarrollo de un ecosistema de partners que supera las 10.300 empresas en España) y ha puesto en marcha iniciativas de impacto social en las áreas de formación (cerca de un millón de personas han recibido capacitación digital en tecnologías Microsoft en el último año), mejora de la educación (a través de programas de incorporación de tecnología en el aula y facilitando el aprendizaje remoto gracias al uso de Teams) y accesibilidad (gracias a la colaboración con ONCE y Fundación ONCE). Asimismo, la directiva ha atraído inversiones de Microsoft a España, incluyendo las asociadas a la próxima apertura de la Región Cloud de Centros de Datos.

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Finanzas, por ICADE, Pilar López se incorporó a Microsoft España en 2015 como presidenta de la compañía, tras una trayectoria profesional desarrollada en empresas como J.P. Morgan y Telefónica, donde fue Financial Controller en Telefónica Móviles, Directora de Estrategia en Telefónica de España, Chief Financial Officer de O2 en Londres y Chief Financial Officer de Telefónica Europe en Madrid.