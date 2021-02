Allen Adham (cofundador de Blizzard): "Aún falta para que el 'streaming' pueda proporcionar una experiencias triple A"

MADRID, 23 Feb. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Blizzard ha celebrado su 30 cumpleaños en el marco de su convención Blizzconline 2021, que ha tenido lugar este fin de semana por primera vez en formato 'online', y además de presentar las novedades de sus franquicias como Warcraft y Diablo, la compañía ha analizado las posibilidades de tecnologías como la Realidad Virtual y el juego en 'streaming' y ha hablado sobre los efectos de la pandemia en su forma de trabajo.

La convención anual Blizzcon suele ser un evento multitudinario, y en su última edición, la de 2019, reunió a 40.000 asistentes en el centro de convenciones de Anaheim (Estados Unidos) en un solo fin de semana.

Este año, con el salto al formato digital, la compañía reconoce que esta ha sido una edición "muy rara" y ha "echado mucho de menos la energía del público y el entusiasmo", según ha reconocido el presidente de Blizzard, J. Allen Brack, en una mesa redonda con medios internacionales a la que ha asistido Europa Press.

La pandemia de coronavirus ha causado que el número de jugadores de videojuegos sea más alto que nunca, como demuestran los datos de Steam, que el pasado 7 de febrero alcanzó su récord histórico superando los 26,4 millones de jugadores simultáneos.

Steam continues shattering its concurrent users records, right now at 26.3 million users! ??Previous record was 25.4mil on January 2nd. https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/DSLzDfECPE