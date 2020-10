Portaltic.-Android 11 ya no tiene soporte para Daydream, la plataforma de realidad virtual de Google

Android 11 ya no tiene soporte para Daydream, la plataforma de realidad virtual

MADRID, 5 Oct. (Portaltic/EP) -

La plataforma de realidad virtual de Google, Daydream, ya no cuenta con soporte en el sistema operativo Android 11, un paso más en su descontinuación, tras la retirada anterior de los dispositivos Pixel 4.

El soporte para DayDream termina con Android 11, como informa Google en su página de Ayuda. La compañía anunció el fin de esta plataforma el año pasado, cuando dejó de estar presente en los teléfonos Pixel 4.

La compañía informa ahora de que la aplicación Daydream "ya no tiene soporte de Google y puede no funcionar correctamente en los dispositivos con Android 11 o posteriores". No obstante, las aplicaciones de terceros permanecerán en la Play Store como aplicaciones individules.

Google presentó su plataforma de realidad virtual Daydream en el evento anual de desarrolladores Google I/O de 2016, junto con el diseño de los cascos que la acompañarían.