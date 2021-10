Android 12 también se llama granizado

MADRID, 6 Oct. (Portaltic/EP) -

Android 12 está disponible desde el lunes para Android Open Source Project (AOSP) sin más nombre que el número que indica la versión de que se trata, aunque si se atiende a la tradición de que identifica el sistema operativo con un postre o dulce, entonces se llama cono de nieve o granizado.

Google dejó de nombrar las versiones de su sistema operativo móvil en 2019, con la llegada de Android 10. Sin embargo, a nivel interno, tanto esa versión como las dos siguientes han mantenido la tradición de otorgar el nombre de un dulce siguiendo el orden alfabético.

Como ha desvelado el vicepresidente de Ingeniería para Android, Dave Burke, Android 12, que se identifica con la letra 'S', se llama Snow cone, que podría traducirse como cono de nieve o granizado, es decir, un postre basado en hielo que se cubre con sirope para dar sabor.

