Portaltic.-Apex Legends llegará a teléfonos móviles a finales de este año

MADRID, 25 Jun. (Portaltic/EP) -

El director ejecutivo de Electronic Arts (EA), Andrew Wilson, ha confirmado que la compañía está planeando llevar el videojuego Apex Legends a teléfonos móviles, tanto con sistema operativo Android como iOS, a finales de este año.

Concretamente, Wilson ha señalado en una charla informal de inversores de Electronic Arts que la versión móvil del videojuego llegará con un "lanzamiento suave" a finales de este año.

Hasta el momento, el director ejecutivo de Electronic Arts no ha informado sobre una fecha concreta de la llegada del título a teléfonos móviles.

En este sentido, un "lanzamiento suave" podría significar que Apex Legends para teléfonos móviles no tendrá una versión final disponible en 2020 sino que se lanzará en fase beta.

EA CEO talks about bringing Apex Legends to iOS & Android globally by the end of this year.