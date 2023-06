Portaltic.-La 'app' Enlace Móvil para iOS ya está a disposición de todos los clientes de Windows 11

MADRID, 16 May. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado que la aplicación Enlace Móvil para iOS ya ha sido implementada de forma definitiva para todos los usuarios de Windows 11 a nivel global, con la que se puede vincular un iPhone al ordenador para realizar las acciones básicas del teléfono en el PC.

La aplicación Enlace Móvil se desarrolló con la finalidad de vincular un 'smartphone' Android con un ordenador Windows para poder utilizar las aplicaciones del dispositivo móvil en el ordenador.

Sin embargo, la compañía tecnológica comenzó a lanzar la aplicación Enlace Móvil con compatibilidad para 'smartphones' con sistema operativo iOS de forma general el pasado mes de abril.

Ahora, Microsoft ya ha implementado definitivamente esta función para todos los clientes de Windows 11, según ha anunciado a través de una publicación en Twitter. Es decir, todos los usuarios que dispongan de un ordenador Windows 11 y un iPhone con iOS 14 o superior pueden vincular sus dispositivos, aún con distintos sistemas operativos.

Para ello, tras abrir la aplicación en ambos terminales, el usuario deberá seleccionar iPhone como tipo de dispositivo en la 'app' del ordenador y, después, utilizar la cámara del iPhone para escanear un código QR y enlazar ambos dispositivos.

🚨COOL, NEW FEATURE ALERT🚨 access your phone from your PC with Microsoft Phone Link! learn more: https://t.co/leOAsROEr1