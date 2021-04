Apple añade las sugerencias de búsqueda de la App Store para que los usuarios descubran más aplicaciones

MADRID, 30 Abr. (Portaltic/EP)

Apple ha anunciado una nueva herramienta para sugerir palabras clave en las búsquedas dentro de la App Store, un servicio que pretende ayudar a descubrir más resultados relacionados con las necesidades de los usuarios y que favorece un mayor número de descargas de aplicaciones.

Apple ha mostrado en Twitter el funcionamiento de las nuevas sugerencias de búsqueda, que aparecen bajo la barra de búsqueda de la App Store después de haber introducido un término. Estas sugerencias son palabras clave relacionadas con lo que el usuario ha introducido en la búsqueda, tal y como detalló Apple en su web el pasado jueves.

Una vez pulsado el botón de 'Buscar', aparecen varias palabras clave en unas pestañas individuales con una palabra cada una. El usuario puede marcar una de ellas, lo que ajustará los resultados de su búsqueda para que encuentre "fácilmente" más apps "que podrían encajar con sus necesidades".

?? Introducing search suggestions on the App Store!Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb