Portaltic.-Apple anuncia la presentación de nuevos productos el próximo 30 de octubre

MADRID, 26 Oct. (Portaltic/EP) -

Apple ha anunciado que su nuevo evento de presentación de productos, que tendrá lugar el próximo lunes 30 de octubre, donde se prevé que dé a conocer sus nuevos iMac y MacBook Pro, junto con la nueva generación de chips M3.

El evento, al que la compañía se refiere como 'Scary fast' ("aterradoramente rápido"), se podrá seguir de forma 'online' a través de la página web de Apple o Apple TV, y tendrá lugar a las 17 horas en horario del Pacífico, es decir, alrededor de las 1.00 horas de la madrugada del 31 de octubre en España.

En este marco, se espera que Apple presente sus nuevos ordenadores iMac y MacBook Pro, tal y como ya predijo esta semana el analista de Bloomberg Mark Gurman, además del nuevo procesador M3 fabricado con un proceso de 3 nanómetros (nm).

Get ready for a thrilling evening. Tune in for a special nighttime #AppleEvent on October 30 at 5 p.m. PT.