Portaltic.-Apple concede una "extensión indefinida" para acceder a las cuentas de Epic mediante 'Iniciar sesión con Apple'

MADRID, 11 Sep. (Portaltic/EP) -

Epic Games ha anunciado una "extensión indefinida" concedida por Apple a los jugadores de títulos como Fortnite, que podrán seguir iniciando sesión con su ID de Apple, si bien ha advertido de que deben prepararse para la retirada del mismo.

Apple había anunciado la retirada del soporte para 'Iniciar sesión con Apple' en la cuenta de Epic a partir del 11 de septiembre, por lo que los jugadores debían actualizar tanto su correo electrónico como la contraseña asociada para poder seguir accediendo a su cuenta de Epic.

No obstante, este jueves, la compañía de la manzana ha concedido una "extensión indefinida" para usar 'Iniciar sesión con Apple', que no tiene por el momento una fecha de finalización, como ha informado Epic en Twitter.

UPDATE: Apple previously stated they would terminate "Sign In with Apple" support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for "Sign In with Apple" removal. https://t.co/hUDCKcajGo