Portaltic.-Apple elimina la 'app' desarrollada por un fan que permite ejecutar Stadia en dispositivos iOS

MADRID, 21 Oct. (Portaltic/EP) -

Apple eliminará de su tienda de aplicaciones, App Store, la 'app' Stadium Full Screen Browser, que permite que los usuarios puedan ejecutar la plataforma de 'streaming' de videojuegos de Google, Stadia, en dispositivos con sistema operativo iOS.

'Stadium Full Screen Browser' no es una aplicación desarrollada por Google, sino que es creación de un seguidor de Stadia, Zach Knox, quien ha informado a través de su cuenta en la red social Twitter de que su aplicación se eliminará de la App Store.

Además, Knox ha confirmado la decisión de Apple al portal Vice y ha afirmado que "puede que no esté de acuerdo con su razonamiento", pero que lo entiende.

My app is being removed from the App Store, AMA