Apple empieza a rechazar apps que recopilan sin consentimiento la huella digital del teléfono

MADRID, 2 Abr. (Portaltic/EP) -

Apple ha empezado a rechazar las aplicaciones que incluyen 'Adjust SDK', un conjunto de herramientas que permiten acceder a la huella digital del teléfono móvil generalmente con fines comerciales.

Apple lleva tiempo instando a los desarrolladores a adecuar sus aplicaciones a llamada la función de transparencia de seguimiento, por la que deben solicitar el permiso a los usuarios para poder rastrear y compartir sus identificadores de anunciantes (IDFA).

Ahora, y según ha informado el analista Eric Seufert a 9to5Mac, también ha empezado a rechazar actualizaciones de aplicaciones que contengan 'Adjust SDK'.

