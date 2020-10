Portaltic.-Apple lanzará nuevos productos con módems 5G de Qualcomm en los próximos años

MADRID, 22 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía Apple tiene la intención de lanzar en los próximos años nuevos productos con módems 5G de Qualcomm, empezando con el modelo X60 en 2021, en unos planes que se extienden hasta 2024.

Un vídeo publicado en la red social china Weibo en el que se desmonta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone 12, muestra que la compañía ha empleado el procesador X55 de Qualcomm, según ha recogido el portal MacRumors.

La intención de Apple de contar con los chips de Qualcomm se recoge en el documento del juicio entre ambas compañías. En concreto, se indica que planea lanzar nuevos productos con el procesador Snapdragon X60 del fabricante estadounidense entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.

El módem Snapdragon X60 5G es un chip fabricado en un proceso de 5 nanómetros de litografía, capaz de conectarse a ondas milimétricas (mmWave) y a la banda sub-6. Cuando Qualcomm lo anunció en febrero, afirmó que se esperaba que se comercializaran teléfonos inteligentes 'premium' con este nuevo chip a principios de 2021.

Asimismo, el documento también señala que la compañía se ha comprometido a emplear los modelos Snapdragon X65 y X70 en productos que se lanzarán entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2024.

"Apple tiene la intención de lanzar comercialmente nuevos modelos de productos Apple durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, algunos de los cuales utilizan el chipset SDX55 Qualcomm, nuevos modelos de productos Apple durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, algunos de los cuales utilizan el chipset SDX60 Qualcomm y nuevos productos Apple durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2024, algunos de los cuales utilizan los conjuntos de chips Qualcomm SDX65 o SDX70", indica el documento.

