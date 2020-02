Portaltic.-Apple Maps añade indicaciones con el transporte público en varias ciudades de España y Europa

Publicado 17/02/2020 12:06:54 CET

MADRID, 17 Feb. (Portaltic/EP) -

La nueva actualización del servicio Apple Mapas ha añadido indicaciones con el transporte público en varias ciudades de España, Francia y otras ciudades europeas.

Las actualizaciones de indicaciones comenzaron en Estados Unidos en 2015 y a día de hoy se siguen añadiendo en ciudades pequeñas, por lo que se desconoce cuánto tardará en llegar a otros países.

Algunos usuarios ya han notado las novedades de esta nueva actualización en el servicio de mapas y han mostrado a través de la red social Twitter cómo funciona, por ejemplo, en Barcelona.

Apple Maps Transit Directions available in Barcelona, Spain, France and others in EU. — ?? (@guillamet) February 16, 2020

El vicepresidente senior de Software y Servicios de Internet de Apple, Eddy Cue, señalo a finales de enero que la compañía se propuso "crear la mejor y más privada aplicación de mapas del planeta", con motivo del lanzamiento del rediseño de la aplicación.

"Esperamos llevar este nuevo mapa al resto del mundo empezando por Europa a finales de este año", ha detallado, según ha recogido Apple Insider.

En cuanto a España, en Madrid la aplicación ya incluía información del transporte público desde mediados de 2017, convirtiéndose en la primera ciudad española en contar con este servicio.