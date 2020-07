Portaltic.-Apple Maps notifica la necesidad de pasar una cuarentena si se ha viajado al extranjero

MADRID, 24 Jul. (Portaltic/EP) -

Apple Maps ha empezado a enviar alertas a los usuarios que han realizado viajes internacionales para recordarles de la necesidad de realizar una cuarentena como medida para combatir la pandemia de coronavirus.

La notificación forma parte de las acciones de Apple para ayudar a reducir la curva de infecciones por coronavirus. En este caso, cuando detecta que un usuario ha viajado recientemente al extranjero, le notifica que debe "estar en casa y controlar su salud durante 14 días".

Asimismo, y como se ve en la publicación del usuario de Twitter que la ha compartido, la notificación adjunta un enlace para acceder a más recursos informativos sobre la pandemia.

Apple Maps now sends you a notification if you've recently been to an airport pic.twitter.com/BJSs2c6CQM