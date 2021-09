Apple no permitirá el regreso de Fortnite a su ecosistema hasta terminar el juicio con Epic y las apelaciones

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

El videojuego Fornite no volverá al ecosistema de plataformas de aplicaciones de Apple, como la App Store, hasta que concluya definitivamente el juicio que mantiene con su desarrollador, Epic Games, incluyendo el proceso de apelaciones.

Así lo ha asegurado Apple en un correo electrónico enviado a Epic Games como respuesta a la petición de esta segunda de restablecer Fortnite en la App Store, como ha informado a través de Twitter el CEO del estudio de videojuegos, Tim Sweeney.

Epic Games y Apple mantienen un conflicto judicial tras la implantación de un sistema de pagos alternativo a Apple en Fortnite, del que esta no obtenía comisiones, lo que llevó su retirada de la App Store de su versión para iOS y la denuncia por monopolio del estudio contra la tecnológica estadounidense.

El veredicto inicial el tribunal de distrito de California que juzgaba el caso desde mayo determinó que Apple no mantiene un monopolio sobre las transacciones digitales en videojuegos móviles y que Epic debía indemnizar con un 30 por ciento de sus ingresos por pagos móvil desde agosto de 2020 por incumplir su contrato. Epic anunció su intención de recurrir al fallo.

No obstante, al mismo tiempo, reconoce un comportamiento anticompetitivo en las aplicaciones en general de la App Store, y ordenó que se permitiese incluir en las aplicaciones "metadatos, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra".

