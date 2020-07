Portaltic.-Apps como LinkedIn y TikTok acceden continuamente al portapapeles, según ha expuesto iOS 14

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

Distintas aplicaciones, entre las que se incluyen LinkedIn y TikTok, acceden al portapapeles de los dispositivos móviles continuamente y de forma regular, según ha revelado el nuevo sistema operativo iOS 14 de Apple.

La primera beta del sistema iOS 14, presentado durante el evento de desarrolladores de Apple WWDC20, ha añadido una función con la que alerta a los usuarios a través de una notificación cada vez que una aplicación accede al contenido almacenado en el portapapeles del móvil.

Varios usuarios de la beta de iOS 14 han comenzado a advertir en Twitter, haciendo uso de esta función, que aplicaciones como la red social musical TikTok copian texto del portapapeles con mucha frecuencia, cada vez que el usuario escribe aproximadamente tres caracteres en el teclado.

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

TikTok aseguró que este comportamiento se debía a una función para detectar fraudes y que el contenido del portapapeles no se robaba pero, como recoge The Telegraph, la compañía china se comprometió a eliminarlo en actualizaciones posteriores.

Ahora, otros usuarios de iOS 14 han comenzado a advertir la presencia de las mismas notificaciones al utilizar la aplicación de la red social profesional LinkedIn.

LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification. I’m on an IPad Pro and it’s copying from the clipboard of my MacBook Pro.Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF — Don ???????? urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020

El vicepresidente de Ingeniería y Productos de Consumo de LinkedIn, Erran Berger, ha defendido que este problema se debe a "un camino de código que solamente realiza una comprobación entre el contenido del portapapeles y el texto ya escrito".

Hi @DonCubed. Appreciate you raising this. We've traced this to a code path that only does an equality check between the clipboard contents and the currently typed content in a text box. We don't store or transmit the clipboard contents. — Erran Berger (@eberger45) July 3, 2020

Asimismo, el ejecutivo de la red social profesional ha asegurado que la aplicación "no almacena ni transmite los contenidos del portapapeles".

Entre el resto de aplicaciones para móviles en las que se ha descubierto el mismo problema con el portapapeles se encuentran también Call of Duty, Accuweather, AliExpress, Google Noticias, Overstock y Patreon.