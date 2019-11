Portaltic.-El Archivo de Internet amplía la biblioteca de juegos clásicos con 2.500 títulos

Publicado 16/10/2019 13:10:40 CET

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

El Archivo de Internet ha añadido a su biblioteca 2.500 videojuegos clásicos, como Alone in the Dark o The Elder Scrolls: Redguard, que están disponibles de forma gratuita desde su página web.

El Archivo de Internet anunció en 2015 la inclusión de videojuegos clásicos en su repositorio 'online'. La idea, como explican en un comunicado, era ir ampliando esta biblioteca con el tiempo, y esta semana han añadido 2.500 títulos más.

Se trata de "la mayor actualización" hasta la fecha, e incluye títulos que van "desde pequeñas producciones independientes recientes hasta lanzamientos destacados largamente olvidados desde hace décadas", explican.

Los juegos disponibles son títulos de los años 80 y 90, que en su día se jugaban en PC en MS-DOS, como Alone in the Dark o The Elder Scrolls: Redguard, o The Secret of Monkey Island. Estos juegos pueden jugarse de forma gratuita desde la propia web del Archivo de Internet, sin tener que descargarlos.