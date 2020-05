Portaltic.-El Archivo de Internet añade avisos para identificar artículos con información desacreditada

MADRID, 13 May. (Portaltic/EP) -

El Archivo de Internet ha tomado medidas para evitar el uso de su plataforma para difundir desinformación y ha añadido nuevos avisos a su herramienta Wayback Machine, que permite recuperar contenido de páginas web antiguas, con los que advierte de que la información que contienen los artículos ha sido desacreditada.

Estas medidas se han tomado como respuesta a una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, en la que se alertaba sobre el uso del Archivo de Internet por parte de los autores de bulos relacionados con el coronavirus. Estas campañas utilizan herramientas como Wayback Machine y las versiones de páginas web archivadas para continuar la difusión de 'contenido zombi' después de haber sido eliminado.

Para evitar este fenómeno, el Archivo de Internet ha respondido mediante la inclusión de un nuevo aviso en Wayback Machine con el que informa a los usuarios que recuperan páginas relacionadas con bulos de que el contenido del artículo ha sido desmentido.

Así lo ha advertido a través de Twitter la reportera de la cadena NBC Brandy Zadrozny, que ha descubierto el aviso de Wayback Machine en un artículo de Medium sobre la Covid-19 que había sido eliminado por la plataforma.

This is interesting. The Internet Archive seems to be trying out a few new things to add context to archived links that have been deemed coronavirus misinformation by platforms. First, this banner on the WayBack Machine. pic.twitter.com/KdDxD6CTkr