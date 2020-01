Portaltic.-Así es la comunidad 'gamer' en España: mayoritariamente masculina, de entre 25 y 34 años y valora los juegos indies

Publicado 28/01/2020 17:08:16 CET

MADRID, 28 Ene. (Portaltic/EP) -

La comunidad de jugadores en España sigue siendo mayoritariamente masculina (70%) con edades comprendidas entre los 25 y 34 años, que valora positivamente los juegos 'indies' y está concienciada con las causas sociales.

La investigación realizada por la agencia de comunicación Hotwire tiene como objetivo conocer el perfil de la comunidad de jugadores en España. Para ello, utilizado el servicio Hotwire Brand Monitor para analizar 2.381.119 menciones en redes sociales y 193 perfiles de influencers, entre el 1 de septiembre al 2 de diciembre de 2019.

En primer lugar han analizado cuál es el perfil de los 'gamers' en España. A pesar de que esta comunidad es cada vez más heterogénea, el 70 por ciento de los jugadores siguen siendo hombres, y el 20 por ciento de ellos tienen entre 25 y 34 años.

Aparte de los videojuegos, a los 'gamers' españoles les interesa el anime, los cómics, el arte y la música. Además tienen preferencia por las plataformas en 'streaming' para consumir contenidos, como Spotify, Netflix o Twitch. Asimismo, esta comunidad consume productos asociados a videojuegos en marcas donde normalmente no lo harían, como puede ser en la alimentación o la decoración.

El informe destaca, además, dos grandes grupos que influencian a la comunidad de jugadores españoles. Por un lado, están los periodistas, desarrolladores de videojuegos, 'social media managers' de desarrolladoras y otros expertos en la materia. El siguiente grupo lo conforman los 'youtubers', 'streamers' y otras personalidades de Internet, con Ibai, Alexelcapo y El Rubius, como los más destacados.

Otro de los aspectos analizados por este informe son los videojuegos más mencionados en redes sociales. Durante el último trimestre de 2019 Fornite tuvo el 8,93 por ciento de las menciones, seguido de FIFA 20 con 6,39 por ciento, y Minecraft con un 2,83 por ciento de las menciones.

También se investigó sobre los títulos más esperados de 2020 o los que aún no tienen fecha de lanzamiento, una lista que lidera Overwatch 2 con 11.008 menciones, seguido de Final Fantasy VII Remake con 9.575 menciones y The Last of US Part II con 8.433 menciones.

La investigación también recoge los más comentados por los 'influencers' de este sector, entre lo que destaca Nintendo y sus juegos, seguido de Blizzard y Sony Interactive; siendo Death Stranding el juego más comentado por la comunidad de 'influencers' española.

Los juegos 'indies' también tienen su hueco en la comunidad de jugadores. Como resalta el informe, a diferencia de los títulos AAA, que generan un sentimiento neto del 35 por ciento, "en el caso de los juegos 'indies' esta cifra aumenta considerablemente, alcanzando un 61 por ciento".

Destaca también el hecho de que los comentarios negativos se reduzcan a prácticamente la mitad (19%) y los positivos se incrementen hasta el 81 por ciento. Siguiendo esto, los juegos más mencionados son Blasphemous, Shenmue III y Untitled Goose Game.

Por último, el estudió apunta que la comunidad de 'gamers' españoles está cada vez más concienciada con los temas sociales. Por ejemplo, han criticado las máquinas tragaperras y ruletas que aparecen en NBA 2K20, teniendo el título una calificación PEGI 3. También han comentado y rechazado la discriminación y sexismo en Riot Games -prácticas que rechazan-, así como el rechazo que 'streamers' y 'youtubers' de CSGO han hecho de la promoción de casas de apuestas, sobretodo porque una gran parte de su audiencia son menores de edad.