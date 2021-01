Así es el menú de inicio del sistema operativo Windows 10X

MADRID, 14 Ene. (Portaltic/EP) -

Windows 10X, la versión de Windows diseñada para aprovechar la flexibilidad que ofrece la nube, tendrá una experiencia de usuario distinta a la de la versión normal de Windows 10, como muestran las imágenes de un nueva construcción.

El editor senior de The Verge, Tom Warren, ha compartido un vídeo breve de la que es la construcción casi final de Windows 10X, en el que se ve el arranque en un nuevo equipo con esta versión, la pantalla principal y el menú de inicio, que permiten ver cómo será la experiencia de usuario.

La estética que muestra esta versión es distinta de la que se ve en Windows 10, y destaca por ser más simple y directa. Una barra de inferior con cuatro iconos permite abrir el menú de inicio, los ajustes, la tienda de Microsoft, el navegador y la ventana de notificaciones y ajustes rápidos.

Windows 10X se presentó a finales de 2019, inicialmente como la versión de Windows 10 dedicada a la nueva categoría de producto de los dispositivos con dos pantallas, pero la compañía replanteó su desarrollo y anunció que iría destinado a nuevos equipos para aprovechar el potencial de la nube.

a new build of Windows 10X has leaked, and it's the near final version pic.twitter.com/LWiTfwcmSh