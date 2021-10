Así es el OnePlus Watch edición especial de Harry Potter

MADRID, 18 Oct. (Portaltic/EP) -

OnePlus ha anunciado oficialmente este lunes el lanzamiento de su nuevo reloj inteligente con una edición especial de Harry Potter, que incluye nuevos acabados, esferas personalizadas y exclusivas, así como una correa de cuero vegana inspirados en la saga creada por J.K. Rowling.

En esta edición especial, creada por la compañía china en colaboración con Warner Bros, se mantienen las especificaciones técnicas que tiene OnePlus Watch: su pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas, el GPS integrado y sensor de oxígeno en sangre, según indica OnePlus en su página web.

Entre las novedades que incluye este modelo se encuentra la personalización de su aspecto, en concreto de sus esferas, así como sus acabados y la caja que lo contiene. Para ver el reloj, se necesita abrir esta caja por la mitad, como si se tratase de un muro.

Con este detalle, OnePlus hace referencia a una de las escenas de la primera película de esta saga de magos, cuando dos de sus personajes, Rubeus Hagrid y Harry Potter, acceden al Callejón Diagon a través de una puerta con ladrillos que se mueven desde el patio del Caldero Chorreante.

