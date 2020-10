Portaltic.-Así puedes silenciar un chat de WhatsApp para "siempre"

MADRID, 23 Oct. (Portaltic/EP) -

La posibilidad de silenciar un chat para "siempre" ya está disponible en el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, como parte de las opciones de configuración de las propias conversaciones tanto con un contacto como con un grupo.

Aunque no se trata de una función nueva, la última opción de silenciar las notificaciones de las conversaciones que se ha introducido sustituye a la que hasta ahora estaba disponible: en lugar de un año, ahora permite hacer de forma indefinida o, como indica el apartado de ajustes, para "siempre".

Se trata de una opción ya disponible en el menú de opciones dentro de la propia conversación. Afecta, además, a las conversaciones con un solo contacto y a los chats grupales, y puede activarse y desactivarse en cualquier momento.

You can now mute a chat forever ? pic.twitter.com/DlH7jAt6P8