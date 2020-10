Portaltic.-El Asistente de Google en Android permite reproducir las listas personales de YouTube Music

MADRID, 5 Oct. (Portaltic/EP) -

Google ha añadido una nueva función a su Asistente por la que permite reproducir listas personales de YouTube Music a los usuarios con dispositivos con el sistema operativo Android.

La compañía comenzó a realizar pruebas limitadas en "altavoces Nest y pantallas inteligentes en Estados Unidos" y prometió que lo implantaría "en más países y dispositivos en el futuro".

Ahora, dos meses después varios usuarios con teléfonos y tabletas Android pueden pedir al Asistente de Google que inicie una lista de reproducción personal en YouTube Music, según ha informado el portal 9to5Google.

Para ello, los usuarios tan solo tendrán que decir 'Ok Google, reproduce X lista de reproducción' o 'Ok Google, reproduce X', aunque, como explica, no hace falta especificar que se trata de una lista de reproducción ni que se trata de la aplicación YouTube Music, especialmente si se trata de la 'app' predeterminada.

A partir de este mes, Google Play Music dejará de funcionar para los usuarios de todo el mundo. Google confirmó el pasado mes de mayo que cerrará su servicio de 'streaming' musical y apostó por su herramienta YouTube Music, en la que es posible transferir las bibliotecas de música de Google Play Music.