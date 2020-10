Portaltic.-El Asistente de Google notifica a los usuarios cuando termina una llamada en espera

MADRID, 1 Oct. (Portaltic/EP) -

Google ha añadido una nueva función a su Asistente por la que los usuarios serán notificados cuando una llamada en espera finaliza y la persona en la otra línea está lista para hablar.

La nueva función, llamada 'Hold for Me' ('Espera por mí', en español), tiene como objetivo permitir que los usuarios puedan realizar otras actividades mientras están en una llamada en espera y sin tener que escuchar música y mensajes repetitivos.

En este sentido, cuando la llamada en espera finalice, el Asistente de Google notificará al usuario con sonido, vibración y un mensaje en la pantalla informando de que la persona al otro lado del teléfono ya está lista para hablar.

Esta función emplea la tecnología Duplex de Google, que reconoce la música en espera y logra diferenciar un mensaje grabado de una persona, según ha explicado Google en su blog.

Durante la llamada en espera, la llamada del usuario se silencierá, permitiendo que se concentre en otras cosas, aunque podrá verificar lo que está sucediendo en la llamada gracias a los subtítulos en tiempo real que aparecen en su pantalla.

Además, una vez se identifica a la persona en línea, el Asistente le pedirá que espere un momento mientras el usuario vuelve a la llamada.

Google ha informado de que para habilitar 'Hold for Me' no será necesario contar con una conexión de datos o WiFi y ha subrayado que ningún audio de la llamada se compartirá con Google ni será guardado en la cuenta de los usuarios a menos que decida compartirlo. Por ahora, 'Hold for Me' llegará únicamente a los teléfonos de Google Pixel 5 y Pixel 4a 5G en Estados Unidos.

Esta nueva función se suma a otras añadidas recientemente a Teléfono de Google, como la que identifica el motivo de la llamada en los casos en que proceden de empresas verificadas.

Asimismo Google está probando otra función que permite identificar en voz alta el nombre de la persona que llama, evitando así que los usuarios tengan que mirar a la pantalla.