Asistente de Google permite programar acciones y crear y ver notas sin iniciar sesión

Publicado 08/01/2020 9:30:08 CET

MADRID, 8 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha simplificado el proceso de configuración de un dispositivo inteligente con Asistente una novedad que la compañía ha acompañado de nuevas funciones que permiten crear notas sin iniciar sesión o que realice una lectura natural de textos largos.

En el marco de la feria CES 2020, que se celebra esta semana en Las Vegas (Estados Unidos), Google ha presentado nuevas funciones de su asistente digital, que ya está disponible en más de 90 países, donde más de 500 millones de personas cada mes buscan su ayuda a través de dispositivos inteligentes.

Uno de los cambios introducidos en Asistente simplifican la configuración de un dispositivo inteligente a través de la aplicación del fabricante, como informa en un comunicado publicado en su blog.

El usuario recibirá una notificación en su teléfono Android, o bien, al abrir la aplicación Google Home, verá un 'botón de sugerencia' que le pedirá conectar el dispositivo con el Asistente. De esta forma, se podrá completar la configuración sin necesidad de volver a introducir las credenciales en la cuenta.

Para el control de los dispositivos domésticos, la compañía ha presentado la función 'Acciones Programadas', que llegará a finales de año, con la que el usuario podrá pedirle al Asistente encender/apagar o iniciar/detener un dispositivo inteligente compatible en el momento que elija.

La función 'Household Notes' crea 'post-its' digitales en una pantalla inteligente que, además, pueden consultarse sin necesidad de iniciar sesión. Solo hay que pedirle a Asistente, por ejemplo: 'OK Google, deja una nota que diga que ya le di a Max el desayuno'.

Con 'Contactos de Casa', se puede configurar la marcación rápida de los contactos más importantes, para que cualquier persona del hogar pueda hacer llamadas con los altavoces y las pantallas inteligentes.

Por otra parte, y también en CES 2020, Google ha presentado una nueva funcionalidad que ofrece la lectura natural de textos largos. Como explica la compañía, esta funcionalidad se basa en nuevos conjuntos de datos de voz para crear voces que suenan más expresivas y naturales, haciendo más fácil la escucha durante un tiempo más largo, por ejemplo, de artículos de prensa.

Y en lo que respecta a la seguridad y la privacidad, la compañía ha anunciado en Las Vegas la incorporación de dos nuevas acciones de voz para que los usuarios puedan controlar fácilmente su privacidad.

A través de los comandos: 'OK Google, eso no era para ti' y 'OK Google, ¿estás guardando mis datos de audio?', se le puede decir al Asistente, primero, que olvide lo que escuchó si se produce una activación involuntaria, y segundo, que explique cómo están configurados los controles de privacidad e ir directamente a la pantalla de configuración para cambiar las preferencias.