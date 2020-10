Portaltic.-El Asistente de Google prueba la integración con apps de 'fitness' y sueño

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

El Asistente de Google ha comenzado a probar nuevas características, entre las que se encuentra la integración con aplicaciones de 'fitness', sueño y salud, con posibilidad de ofrecer recomendaciones, así como la función de atajos para Android Auto.

En la versión 11.31 del Asistente de Google, aún en fase beta, 9to5Google ha descubierto que incluye línea de código que hacen referencia a funciones como "enlazar cuentas de sueño", con las que el asistente digital podría conectar sus datos con aplicaciones de salud especializadas en la medición de sueño.

La integración de datos de sueño en el Asistente se acompaña por otras funciones, como la opción de permitir "resultados proactivos de salud y ejercicio", como recoge el código, con la que el Asistente puede mostrar datos y recomendaciones a los usuarios.

Google, como señalan en el medio citado, protegerá la privacidad de los usuarios que empleen estas funciones del Asistente y que eliminará las consultas de audio después de ser respondidas por la herramienta.

Estas funciones podrían llegar a dispositivos como los de Fitbit, compañía propiedad de Google desde el año pasado.

Asimismo, Google prueba también en el Asistente la compatibilidad con Android Auto y nuevas funciones con las que es posible añadir atajos a un comando de voz del asistente en la interfaz del vehículo.

Seems like the Android Auto app will soon let you add a shortcut to a Google Assistant command in the car UI's launcher. pic.twitter.com/5p4CBR74mC