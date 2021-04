Asus presentará Zenfone 8 el 12 de mayo

MADRID, 26 Abr. (Portaltic/EP) -

Asus presentará su nuevo 'smartphone', Zenfone 8, el próximo 12 de mayo, un dispositivo en el que la compañía combinará el rendimiento con un diseño compacto.

Zenfone 8 será "grande en rendimiento y compacto en tamaño", según ha compartido la propia Asus en una actualización de su web, un adelanto que remarca con la imagen de un ocho trazado con líneas de velocidad.

En Twitter, Asus ha compartido un mensaje, también para anunciar el evento, en el que el número ocho cobra protagonismo, con distintas formas se pasan de una a otra de rápidamente, dentro de un recuadro que podría el módulo de una cámara. La compañía incluso indica que "todo es sobre el ocho" y lanza una pregunta: "¿cuántos ochos caben en tu teléfono?".

