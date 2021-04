Asus ZenFone 8 abandonará la cámara reversible en favor de una perforada en pantalla

MADRID, 28 Abr. (Portaltic/EP) -

La marca tecnológica taiwanesa Asus se prepara para la llegada de su próximo buque insignia móvil, el terminal ZenFone 8, que estará centrado en la fluidez y utilizará una cámara delantera perforada en pantalla frente a la cámara reversible de ZenFone 7.

El nuevo terminal usa una pantalla sin marcos que está equipada con una cámara delantera perforada en la esquina superior izquierda, como muestra el último vídeo promocional compartido por Asus en Twitter.

Este sistema de cámara frontal supone un cambio frente al mecanismo reversible Flip que utilizó su predecesor, ZenFone 7, con el que la cámara triple trasera podía usarse también para capturar selfis.

Asimismo, Asus ha acompañado su vídeo promocional del mensaje "¿Cuánta fluidez puedes lograr en un teléfono?", en el que la letra 'o' de la palabra 'smoothness', 'fluidez' en inglés, está' repetida 120 veces, posiblemente en referencia al uso de una pantalla con 120 hercios de tasa de refresco.

Is it just us or are there a lot of 'o's in 'smooth'? How many, exactly? ;) Know more:https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize