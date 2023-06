Atento si has perdido un iPhone: una nueva ciberestafa simula haberlo encontrado para robar las claves bancarias

MADRID, 19 Jun. (Portaltic/EP) -

Las personas que hayan perdido un iPhone, por extravío o robo, deben estar atentas a una nueva estafa que simula haber localizado el dispositivo para obtener las credenciales bancarias de los dueños.

Los Mossos d'Esquadra han alertado a través de Twitter de una campaña de envío masivo de mensajes de texto (SMS) en la que se asegura haber encontrado un iPhone perdido. Este mensaje se envía supuestamente en nombre de Apple.

Se trata de una campaña de 'phishing', que se hace pasar por la compañía tecnológica para conseguir engañar al dueño de un iPhone extraviado para que pinche en el enlace adjunto con la supuesta ubicación y facilite sus datos y las credenciales de acceso a su cuenta bancaria.

Precisamente, el objetivo de la estafa es la cuenta bancaria, para sustraer el dinero que en ella tenga guardado el usuario. Según la Policía de Cataluña, los ciberdelincuentes detrás de esta campaña ya han logrado estafar más de 28.000 euros.

?? Si t'han robat el mòbil i reps aquest missatge per veure la ubicació, vigila. Els lladres ho utilitzen per aconseguir la contrasenya i accedir als comptes bancaris. En alguns casos han estafat més de 28.000 € pic.twitter.com/opsJgczHL0