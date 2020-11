Portaltic.-Los autores de Hitman anuncian un nuevo videojuego de James Bond

MADRID, 19 Nov. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos sueco-danés IO Interactive, responsable de la saga Hitman, ha anunciado que trabaja actualmente en un nuevo título protagonizado por el personaje James Bond y que tendrá una historia original.

El nuevo videojuego, que por el momento se conoce provisionalmente con el nombre de desarrollo 'Project 007', tendrá como narrativa "la primera historia sobre el origen de James Bond", como ha asegurado la cuenta oficial de la franquicia en Twitter.

El nuevo título tendrá una historia original, como han confirmado sus autores, por lo que no será un 'remake' de un videojuego ya existente sobre el personaje del espía británico.

El estudio IO Interactive, que "desarrollará y publicará" el videojuego, está contratando a desarrolladores para el proyecto, como informa la compañía en su web.

El estudio sueco-danés actualmente trabaja en otros títulos destacados como Hitman III, la tercera entrega de la saga de acción, que saldrá a la venta en enero de 2021, como ya se había anunciado.

Project 007 (working title) is a brand new James Bond video game with a wholly original story. Earn your 00 status in the very first James Bond origin story, to be developed and published by @IOInteractive. pic.twitter.com/BRdKtARDSH