Portaltic.-Bad Bunny repite por segundo año como el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial

MADRID, 1 Dic. (Portaltic/EP) -

Bad Bunny es por segundo año consecutivo el artista más escuchado del mundo, aunque en España se ha tenido que conformar con la segunda posición, después de que Rauw Alejandro ascendiera al primer puesto.

Spotify ha anunciado las canciones, los artistas y los pódcast más escuchados de 2021 en la plataforma de 'streaming', en la que destaca Bad Bunny, que se ha convertido, por segundo año consecutivo, en el artista más escuchado en todo el mundo.

La compañía destaca este "nuevo récord mundial" del artista de puertorriqueño, "una muestra más de que la música en español sigue conquistando cada año los oídos de los oyentes a lo largo y ancho del globo", como ha expresado en un comunicado

A nivel mundial, Bad Bunny acumula ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift, mientras que en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es 'Drivers license', de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X, y 'STAY', de The Kid LAROI con Justin Bieber.

LOS MÁS ESCUCHADO EN ESPAÑA

Desde Spotify destacan la consolidación de la música en español, hasta el punto de que desde hace ya más de una década en España se escucha más música en español que en inglés. Una tendencia que se mantiene en 2021, pues el ranking de artistas más escuchados de 2021 en España lo copan artistas de habla hispana.

El número uno este año en España es Rauw Alejandro, que ha superado a Bad Bunny, quien ocupa ahora la segunda posición. En tercer lugar se encuentra Myke Towers. Y en cuanto a artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Aitana, seguida de KAROL G y María Becerra.

En el caso de los españoles más escuchados, C. Tangana es el número uno en España. El febrero, el artista batió el récord de mejor debut de un álbum español, cosechando más de 5 millones de reproducciones en un solo día con 'El Madrileño', que es, además, el álbum español más reproducido en España en 2021.

'Todo De Ti', de Rauw Alejandro, lidera el ranking de las canciones más escuchas del año en España. En segundo lugar se encuentra 'Pareja Del Año', de Sebastian Yatra con Myke Towers; y en tercero, 'Yonaguni', de Bad Bunny.

LOS PÓDCAST MÁS ESCUCHADOS DE 2021

Spotify también ha presentado los pódcast más escuchados en 2021. El número uno en España es 'Nadie Sabe Nada', de Andreu Buenafuente y Berto Romero, seguido del exclusivo de Spotify 'Entiende Tu Mente', sobre psicología y bienestar. En tercer lugar se encuentra 'Estirando el chicle', presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín.

A nivel mundial, los pódcast más escuchados son 'The Joe Rogan Experience', seguido de 'Call Her Daddy' y 'Crime Junkie'.