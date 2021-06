Bandai Namco anuncia una nueva entrega de la antología de terror The Dark Pictures Anthology

House of Ashes

House of Ashes - BANDAI NAMCO

MADRID, 11 Jun. (Portaltic/EP) -

Bandai Namco ha anunciado, en el marco de 'Summer Games Fest', un nuevo capítulo de la antología de terror The Dark Pictures Anthology, y ha presentado a los dos últimos personajes que se unirán al título de rol Tales of Arise.

House of Ashes es el nuevo capítulo de la antología de terror The Dark Pictures Anthology, que se pondrá a la venta el 22 de octubre de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Esta entrega llevará al jugador a Irak, al año 2003, donde el enfrentamiento de una unidad militar contra las tropas iraquíes a la sombra de la cadena montañosa de Zagros desencadena un terremoto que revela un antiguo templo sumerio y despierta "algo tan ancestral como malvado".

El grupo de protagonistas se verá atrapado en un inframundo aterrador que tendrán que recorrer en busca de una forma de salir de allí, inconscientes de la amenaza que los acecha entre las sombras, como explica Bandai Namco en un comunicado.

El título ofrece distintos modos de juego, como enfrentarse en solitario a esta historia de terror con el modo para un jugador, con otro compañero en la historia compartida 'online' o con otros cuatro jugadores en el modo local.

Bandai Namco también ha presentado a los dos últimos personajes que se unirán al plantel del juego de rol Tales of Arise: Dohalim, un noble de Rena que lucha con bastón y hace uso de una mezcla de artes astrales y técnicas; y Kisara, una soldado dahnana que acompaña a Dohalim capaz de infligir mucho daño en el cuerpo a cuerpo.

Tales of Arise se pondrá a la venta el 10 de septiembre de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Estas novedades precedente a las que Bandai Namco compartirá en la conferencia que celebrará en el marco del E3 2021 el próximo martes 15 de junio.