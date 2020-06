Portaltic.-Bang & Olufsen y Xbox se unen para crear accesorios de audio de alta gama para videojuegos

MADRID, 10 Jun. (Portaltic/EP) -

La compañía danesa de productos audiovisuales Bang & Olufsen ha anunciado que se ha asociado a Xbox para diseñar accesorios de audio de alta gama para la videoconsola de Microsoft.

Ninguna de las dos compañías ha especificado de qué tipo de producto se trataría, aunque podrían ser unos altavoces o unos auriculares de alta gama.

"Nos complace anunciar que hemos unido fuerzas con Xbox para crear una nueva propuesta de audio de gama alta dentro del gaming, aprovechando nuestras capacidades básicas de sonido, diseño y artesanía", ha señalado la compañía danesa a través de su cuenta en Twitter.

