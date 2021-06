La beta 1 de Android 12, la más descargada de la historia del sistema operativo

MADRID, 11 Jun. (Portaltic/EP)

La beta 1 de Android 12 ha sido la versión beta de un sistema operativo Android más descargada de la historia, según ha destacado el vicepresidente de Ingeniería de Google para Android, David Burke, quien ha presentado las novedades de la segunda versión beta.

Burke informó del dato este miércoles en Twitter, donde indicó que la beta 1 de Android 12 es la más descargada "por mucho". La compañía liberó esta versión en el marco de Google I/O 2021, su conferencia anual de desarrolladores.

El directivo también ha presentado la beta 2. Esta ya está disponible para los usuarios que hayan utilizado la beta 1 y para dispositivos Pixel y aquellos seleccionados de algunos socios como Asus, Oppo, realme y Sharp, que estén inscritos en el programa de prueba.

A principios de año, la versión final de Android 11 no consiguió superar la cuota de mercado de las cuatro anteriores versiones, con una penetración el 4,85 por ciento en febrero de 2021, cuando salió la primera versión previa para desarrolladores de Android 12. Sin embargo, actualmente se encuentra en tercera posición en penetración de sistemas Android, con un 13,72 por ciento, según datos de StatCounter.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ