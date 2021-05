La beta de Clubhouse abre para todos los usuarios de Android y mantiene su sistema de invitaciones

MADRID, 10 May. (Portaltic/EP)

La versión beta de la red social de audio Clubhouse ya está disponible para los usuarios estadounidenses de Android, y llegará al resto de países en las próximas semanas mientras la compañía recoge la opinión de los usuarios y trabaja en herramientas nuevas como los pagos y la creación de clubes.

Clubhouse lanzó a principios de mayo una beta para algunos probadores con Android, pero la compañía ha anunciado este domingo en Twitter que extiende el servicio a cualquier persona que utilice este sistema, siempre y cuando reciba una invitación de un usuario con una cuenta ya existente en la red social.

Según Clubhouse detalla en su blog, la beta ya está disponible para los usuarios de Estados Unidos, pero la empresa irá ampliando la disponibilidad a otros países de habla inglesa y, posteriormente, al resto del mundo durante las próximas semanas.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks. Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD