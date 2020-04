Portaltic.-Bethesda confirma que no celebrará ningún evento digital en junio para mostrar sus novedades

MADRID, 2 Abr. (Portaltic/EP) -

La compañía de videojuegos Bethesda ha anunciado que este año no celebrará ningún evento en formato digital en junio para mostrar sus novedades debido a la pandemia de Covid-19, siguiendo la cancelación de la conferencia E3.

Bethesda, al igual que otros estudios y distribuidores de videojuegos, acoge cada año, en el marco de la conferencia E3 de Los Ángeles (Estados Unidos), la presentación de sus novedades. Sin embargo, este año cambiará la estrategia y realizará los anuncios pertinentes en los próximos meses.

El vicepresidente del departamento de relaciones públicas y marketing de Bethesda, Pete Hines, ha compartido en su perfil de Twitter la decisión de la empresa de no acoger en junio ningún evento digital debido a los retos que plantea la pandemia de coronavirus.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.