Portaltic.-Blacksad: Under the Skin, el cómic español de un detective felino da el salto a Nintendo Switch

Publicado 23/10/2019 19:10:03 CET

Blacksad: Under the Skin, el cómic español de un detective felino da el salto a - PÉNDULO STUDIOS

MADRID, 23 Oct. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Péndulo Studios ha presentado este miércoles el nuevo título Blacksad: Under the Skin para la consola Nintendo Switch, basado en la historia de los cómics españoles policiacos Blacksad, protagonizados por el gato negro detective John Blacksad, que saldrá al mercado en noviembre.

La trama del videojuego continua la historia de los cómics, en este caso Blacksad, un gato negro que es detective en Nueva York durante los años 50, es contratado para resolver el caso de un propietario de un club de boxeo que apareció muerto y también tiene que investigar la desaparición del mejor boxeador del club que ocurrió al mismo tiempo.

Este juego destaca por su estilo narrativo de aventura gráfica, y ha ganado recientemente el premio a 'Mejor Juego de Aventuras/Acción' en la feria Gamescom 2019 en Colonia (Alemania), como ha recordado Nintendo en un comunicado.

Es obra tanto de los desarrolladores de Péndulo Studio, el estudio de videojuegos más longevo de España, como de los creadores del cómic, Juanjo Guarnido y Díaz Canales, también españoles, que estuvieron en constante contacto con el fin de plasmar de manera más exacta todo el universo de Blacksad.

Sus autores describen el videojuego como un "drama interactivo" ya que a diferencia de la mayoría de las aventuras gráficas, las decisiones del jugador son cruciales para el desarrollo de la historia. "No se trata solo de descifrar un misterio sino de descubrir quién eres en realidad, decidir en qué clase de Blacksad te quieres convertir", ha declarado Josue Monchian, guionista de Péndulo Studios.

Los creadores de Blacksad: Under the Skin han intentado "crear un juego que pueda gustar a quien no conozca la saga de Blacksad pero que, a su vez, suponga una expansión de la trama para los fans", según Monchian.

El videojuego incluye 30 personajes, algunos nuevos y otros viejos ya conocidos, donde cada uno tiene su propia historia y misiones secundarias, y su banda sonora destaca por el jazz.