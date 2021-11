Blizzard retrasa sus videojuegos Overwatch 2 y Diablo IV

MADRID, 3 Nov. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Blizzard ha retrasado el lanzamiento de los próximos videojuegos de dos de sus franquicias más destacadas, Overwatch 2 y Diablo IV, un anuncio que coincide con la salida de la compañía de su codirectora Jen Oneal, solo tres meses después de su nombramiento.

Así lo ha comunicado la empresa, parte del estudio Activision Blizzard, coincidiendo con la presentación de sus resultados económicos, en un mensaje compartido por el periodista Stephen Totilo en Twitter.

"A medida que hemos trabajado en un nuevo liderazgo en Blizzard y con las franquicias, especialmente en ciertas tareas creativas, ha resultado evidente que algunos de los contenidos planeados para el año que viene se beneficiarían de más tiempo de desarrollo para lograr su máximo potencial", ha afirmado el estudio norteamericano.

Por ello, a pesar de que "aún planea lanzar una cantidad sustancial de contenido el año que viene", los videojuegos Overwatch 2 y Diablo IV, las nueva entregas de dos sagas consagradas de la compañía cuyo lanzamiento estaba previsto en 2022, tendrán un "lanzamiento más tarde de lo originalmente planeado".

"Creemos que dar a los equipos tiempo adicional para completar la producción y continuar aumentando los recursos creativos para dar soporte a los títulos después del lanzamiento asegurará que estos juegos deleiten e impliquen a la comunidad durante muchos años", ha concluido Blizzard.

Diablo IV and Overwatch 2 delayed pic.twitter.com/4pr9c0OEdz — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 2, 2021

Este anuncio se produce coincidiendo con la salida de la compañía de su codirectora Jean Oneal, nombrada el mes de agosto, después de darse a conocer los casos de acoso sexual a empleadas y discriminación salarial a mujeres. El otro máximo responsable, Mike Ybarra, pasará a dirigir en solitario.

"He tomado la decisión de alejarme de la codirección de Blizzard Entertainment y pasaré a un nuevo puesto antes de dejar Activision Blizzard a fin de año", ha explicado Oneal en un comunicado de despedida.

La exejecutiva no ha hecho referencia a las polémicas recientes, pero ha asegurado no haber perdido la esperanza en Blizzard sino lo contrario, y espera colaborar con la empresa en su nueva etapa. Pasará a formar parte de Women in Games International, una asociación sin ánimo de lucro que promueve la igualdad y diversidad en los videojuegos.